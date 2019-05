Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a acuzat-o pe cea de-a doua sotie a lui, Amber Heard, ca s-a prezentat la tribunal cu ''vanatai desenate'', negand inca o data acuzatiile de abuz fizic formulate impotriva sa, intr-o noua serie de documente depuse

- Monica Barladeanu este una dintre cele mai apreciate și indragite actrițe de la noi, insa puțini sunt cei care știu ca traseul sau in cariera a fost unul anevoios și marcat de sacrificii. Monica Barladeanu, in varsta de 40 de ani, a dezvaluit amanunte mai puțin știute din adolescența sa. Actrița a explicat…

- Johnny Depp are o noua iubita, pe care a ținut-o ascunsa de ochii lumii. Fata, care deja s-a mutat in casa actorului de la Hollywood, este cu 30 de ani mai tanara ca el. Noua iubita a starului este o dansatoare originara din Rusia, cu care Depp ar intenționa sa se casatoreasca, potrivit Daily Mail.…

- Federația Romana de Șah, in colaborare cu CS Tinerii Maeștri București, organizeaza in perioada 14-25 aprilie, in stațiunea Calimanești – Caciulata, Campionatele Naționale individuale pentru copii, juniori și tineret (categoriile 8-20 ani) la șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegari. Din Maramureș…

- Johnny Depp a intentat un proces de defaimare impotriva fostei sale sotii, Amber Heard, de la care solicita 50 de milioane de dolari, informeaza dpa. Actorul, in varsta de 55 de ani, pretinde in plangerea depusa ca acuzatiile de violenta domestica formulate de Heard la adresa sa sunt "o farsa elaborata",…