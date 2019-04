Stiri pe aceeasi tema

- Update :Ministrul a vizitat sectiile de neurologie, cardiologie si pediatrie din cadrul SCJU. Pintea a spus ca la Neurologie a gasit un adevarat dezastru.UPDATE:Directorul spitalului Catalin Grasa se afla in drum spre spital, acesta ne a declarat ca a fost anuntat de vizita ministrului de un angajat…

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ”Sf. Apostol Andrei” din Galati va fi extinsa cu aproximativ sapte sute de metri patrati si va fi dotata cu aparatura moderna, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene. Valoarea contractului este de peste 6,6 milioane de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca a constatat, in urma unui control inopinat la Spitalul Judetean din Ploiesti, ca sunt probleme la Unitatea de Primiri Urgente in ce priveste modalitatea in care sunt tratati pacientii, felul in care li se vorbeste si comportamentul cadrelor medicale, dar…

- Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a venit ieri in vizita la Targu-Jiu, dupa ce Spitalul Județean de Urgența a fost implicat in numeroase scandaluri. Din fericire, pentru gorjeni exista și vești bune. In viitorul apropiat, vor fi facute noi investiții in spitale, avand in vedere bugetul record acordat…

- Ieri seara, in jurul orei 21.00, un barbat din Pianu de Sus, in varsta de 68 ani, aflat sub influenta alcoolului si-a dat foc. Ambulanta ajunsa la fata locului a constatat ca prezinta arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului. Acesta a fost transportat la spitalul din Alba Iulia. Potrivit purtatorului…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de materiale sanitare, in 13 loturi, pentru sectia UPU SMURD din cadrul unitatii spitalicesti. Contractul a fost atribuit la data de 28 ianuarie 2019, iar…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la sase in acest sezon dupa ce un bebelus a murit in Capitala. Pe 8 ianuarie, bebelusul in varsta de 11 luni a fost adus la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala in stare generala extrem de grava, cu insuficienta respiratorie…