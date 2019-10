Noi consultări la Cotroceni. Klaus Iohannis urmează să anunțe noul premier Klaus Iohannis a anuntat ca va avea iar consultari cu partidele parlamentare luni, intr-o formula mai restransa, in vederea formarii unui nou Guvern. Seful statului a precizat ca va desemna, cel tarziu marti, un prim-ministru. „Consultarile incepute astazi vor fi continuate luni, poate chiar si marti, intr-o formula mai restransa, pentru a clarifica foarte bine ce trebuie facut si de ce trebuie facut. Insa vreau sa stie toata lumea ca eu intentionez sa fac repede o desemnare. Luni, cel tarziu marti, voi desemna un prim-ministru care va veni in Parlament cu o propunere de guvern. In contextul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

