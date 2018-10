Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei, publicata aseara in Monitorul Oficial, blocheaza activitatea DNA. Ordonanta este mai periculoasa decat OUG 13, prevederile sale fiind mai parsive si cu consecinte mai greu de anticipat. DNA risca sa ramana o structura scriptica, nu una functionala.…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat miercuri, în plen, ca va cere sanctionarea liderului USR Dan Barna dupa ce acesta i-a cerut de la tribuna, liderului PSD, Liviu Dragnea, abrogarea OUG privind legile justitiei.

- Liviu Dragnea susține ca nu e interesat daca procurorul din dosarul Tel Drum ramane sau nu in DNA dupa ordonanța pe legile justiției, comentand insa ca nu crede ca acesta va pleca. Șeful PSD a susținut ca a vazut textul OUG in Monitorul Oficial.

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca parlamentarii formațiunii vor depune, in cursul zilei, la Avocatul Poporului, o cerere pentru sesizarea Curții Constituționale cu privire la Ordonanța de urgența pe legile justiției. PNL a anunțat un demers similar, precizeaza Mediafax.„Avem…

- Liviu Dragnea este un beneficiar direct al noii Ordonanțe adoptate luni de Guvernul Dancila. Potrivit unei reglementari din noua OUG, procurorii care nu au minim 10 ani de vechime nu mai pot activa în DNA: prin urmare procurorul care a instrumentat dosarul Tel Drum este

- Magistratii instantei supreme au decis, joi, mentinerea sechestrului pe averea liderului PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Tel Drum, in care este pus sub acuzare pentru constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Potrivit Digi 24, Dan Sova ar fi fost chemat la DNA in calitate de martor in dosarul Tel Drum, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei…