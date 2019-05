Stiri pe aceeasi tema

- Cea ma recenta piesa a lui Spania ’99 este un reggaeton cu versuri in limbile romana și spaniola. “Ceea ce transmite titlul este sa traiești momentul, “YA” insemnand “acum”.” declara artistul. Spania ’99, pe numele sau real Andrei Mateos, este un tanar spaniol, crescut in Romania, cunoscut pentru trupa…

- Carla’s Dreams a lansat o noua piesa din seria “Nocturn” care se numește “Dependent” și este in colaborare cu Deliric. “Inca una pentru voi pana pe 18 mai! De data aceasta, cu un male artist! Deliric! Il respectam mult de tot și ne bucuram ca am reușit sa facem impreuna ceva așa… personal. Așadar! “Carla’s…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…

- Nicoleta Nuca revine cu single-ul „Tacerea” in colaborare cu Vescan, cu un puternic mesaj de dragoste, alaturi de un videoclip plin de emoție și mișcari de dans contemporan. Piesa „Tacerea” a fost compusa de Dorian Oswin și Anastasia Sandu, versurile sunt semnate de Vescan, Anastasia Sandu și Dorian…

- Delia iși bucura fanii cu un single nou, o piesa de dragoste emoționanta, intensa, cu un videoclip puternic și sensibil in același timp. Piesa vorbește despre iubire in formele ei cele mai diverse, despre felul in care sentimentele pot trasforma relația in una toxica, nociva, facand loc durerii și sentimentelor…

- Interpreta din Republica Moldova, Victoria Rașcu, a lansat saptamana trecuta cea mai noua piesa din repertorul ei: “Ingerul Meu”, iar premiera acesteia a avut loc la celebra emisiune matinala de la București: “Neatza cu Razvan și Dani”, de la postul de televiziune Antena 1. Implicata de la o varsta…

- Carlos Santana, legendarul chitarist, lanseaza „Los Invisibles”, un material incredibil, care celebreaza viața, energia și dragostea sub toate formele ei. Piesa „Los Invisibles” se regasește pe urmatorul album pe care Santana urmeaza a-l lansa, „Africa Speaks”, marcand, totodata, și colaborarea cu Buika…

- La inceput de primavara, Republica Moldova mai cunoaște o voce noua, cu un farmec aparte, angelic. Este vorba de o fetița talentata și cu o doza mare de carisma – Andreea Vanesa Cebotari, originara din orașul Ungheni, ce debuteaza cu piesa „Tu Fii ca Mine”, o melodie pozitiva, plina de soare și speranța,…