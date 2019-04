PERSONALITATE… Deschidem o serie de articole despre vasluienii care au marcat istoria acestor meleaguri. Astazi va prezentam povestea carturarului Nicolae Milescu Spatarul, traducator, calator, geograf si diplomat roman, activ atat in Moldova, cat si in Rusia. Dan Ravaru In mod surprinzator pentru secolele trecute, in cazul sau cunoastem cu exactitate ziua si anul nasterii acestui [...]