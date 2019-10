Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu nu s-a prezentat miercuri la Parchetul General, acolo unde era asteptat pentru a fi audiat privind interventia din seara incendiului din clubul Colectiv. Avocatul victimelor a cerut ca data viitoare sa fie adus cu mandat.

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este audiat azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Banicioiu vine dupa ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plangerii parintilor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia autoritatilor si acordarea ingrijirilor medicale la locul incendiului, dar si modul in care a…

