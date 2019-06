Stiri pe aceeasi tema

- Clegg a mentionat ca Facebook a desfasurat doua analize complete asupra informatiilor sale inaintea referendumului din iunie 2016 si nu a descoperit nicio dovada a vreunei tentative semnificative de influentare externa a rezultatelor consultarii populare. Opozanti ai Brexitului au pus sub semnul…

- Theresa May va demisiona oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul, negociat cu UE. Acest eșec a condus la amânarea retragerii Regatului Unit…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, spera sa ia, pâna în luna ianuarie, o decizie privind obligarea platformelor Twitter și Facebook sa mute datele utilizatorilor ruși pe servere din țara, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- "Plecarea Theresei May din Downing Street era inevitabila, insa nu rezolva criza in care se afla Partidul Conservator si Marea Britanie. Sleita de esecurile repetate de a gasi sprijin in propriul partid si in Parlament pentru Acordul Brexit, demisia era singura cale de deblocare a unei situatii imposibile.…

- Guvernul britanic condus de premierul Theresa May se concentreaza pe adoptarea legislatiei care este necesara pentru a ratifica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat marti purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, informeaza Reuters. Oficialul britanic le-a transmis jurnalistilor…

- Partidul Laburist poate face o intelegere cu premierul Theresa May referitoare la aranjamentele vamale viitoare intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dar nu poate sustine nicio propunere privind Brexitul daca aceasta nu include organizarea unui nou referendum, a anuntat vineri Tom Watson, vicepresedinte…

- Parlamentarii britanici încearca din nou luni seara sa gaseasca o alternativa la acordul de Brexit, urmând sa se pronunțe asupra celui de-al doilea set de opțiuni la acordul prezentat de premierul Theresa May, dupa ce parlamentarii nu au reusit sa sustina niciuna dintre optiunile alternative…

- Lira sterlina, care se apreciase in ultimele saptamani pe fondul optimismului privind adoptarea unui acord de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, s-a depreciat semnificativ fata de dolar, dupa ce Parlamentul britanic a respins vineri, pentru a treia oara, acordul privind Brexitul, transmit…