- Presedintele Klaus Iohannis a facut o gafa de protocol la intalnirea cu premierul italian Giuseppe Conte. Dupa prima parte a ceremonialului de primire, seful statului s-a intors si a vrut sa plece in interiorul Palatului Guvernului, desi ar fi trebuit sa mearga inainte, in curtea Palatului.

- Economia Italiei o ia la vale de bine ce e condusa și, in fața avertismentelor venite de la Bruxelles, guvernul de la Roma, prin vocea vice-premierului de extrema dreapta Matteo Salvini, arunca vina pe Uniunea Europeana.

- Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, urmeaza sa-l primeasca marti la Milano pe premierul ungar Viktor Orban, intrevedere care nu este pe placul lui Luigi Di Maio, alt vicepremier al guvernului italian, informeaza luni AFP. "Ungaria lui Orban…

- Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie'…

- In Italia va fi sambata zi de doliu national, in cursul diminetii fiind organizata o ceremonie funerara solemna la centrul de expozitie Fiera de Genova, in memoria victimelor tragediei care s-a produs marti pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, relateaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Un al doilea cetatean roman, printre persoanele decedate la Genova Podul Morandi. Foto: EPA/Agerpres. Cel putin 37 de persoane, inclusiv doi cetateni români - potrivit unei informatii de ultima ora de la Ministerul de Externe de la Bucuresti - si-au pierdut viata, în urma prabusirii podului…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a afirmat ca i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, concluziile serviciilor de informatii din spatele deciziei SUA de a reimpune sanctiunile impotriva Iranului, relateaza miercuri agentia DPA. Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare…