New York se pregăteşte de creşterea apelor, dar lucrările progresează încet, iar factura se anunţă astronomică Pereti de nisip in Manhattan si Brooklyn, dune inalte pe plajele cele mai expuse, santiere vaste in studiu: New York doreste sa fie un model de anticipare in fata cresterii apelor, dar lucrarile progreseaza incet si factura se anunta astronomica, relateaza sambata AFP. De la uraganul Sandy, pe 29 octombrie 2012, care a lasat 44 de oameni morti si daune in valoare de 19 miliarde de dolari, newyorkezii nu mai se indoiesc de schimbarile climatice. Intr-un oras atat de dens incat nimeni nu isi imagineaza evacuarea cartierelor de pe coasta, cele mai expuse, municipalitatea a facut o prioritate din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

