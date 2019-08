Stiri pe aceeasi tema

- Premierul în exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a parut sa confirme, joi seara, ca armata israeliana a lansat un atac cu racheta în sudul Siriei, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel. "Ne aparam permanent", a declarat Benjamin Netanyahu,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Hezbollah, aliata a Iranului, ca Israelul ii va aplica o lovitura devastatoare in cazul unui atac din partea miscarii siite libaneze, informeaza AFP. "Pe parcursul weekend-ului, am auzit ca Nasrallah (Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah - n.r.)…

- Liderul Hezbollahului siit libanez, sprijinit de Teheran, a apreciat vineri ca Israelul nu va ramane "neutru" in cazul unui conflict intre Iran si Statele Unite, relateaza AFP. "Iranul are capacitatea de a bombarda Israelul cu forta si cruzime", a adaugat Hassan Nasrallah intr-un interviu acordat postului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Iranul ca se afla in raza loviturilor aeriene israeliene, ca raspuns la ceea ce el a descris a fi amenintari ale Iranului de a distruge Israelul, informeaza Reuters. "Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului", a spus Netanyahu,…

- Acordul - intermediat de Natiunile Unite si mediatori egipteni - include reluarea alimentarii cu combustibil a Fasiei Gaza, potrivit unor surse palestiniene. Comitetul pentru pescuit din Gaza a declarat ca Israelul va extinde zona permisa pescuitului in jurul Fasiei Gaza. La inceputul acestei…

- Aflat intr-o vizita in Polonia, ministrul palestinian a comentat, in fata presei, declaratiile ambasadorului David Friedman pentru cotidianul New York Times, potrivit carora, in anumite circumstante, Israelul ar avea 'dreptul de a pastra o parte, dar probabil nu tot' din coloniile sale din Cisiordania…

- Pentru a doua oara în 24 de ore, Israelul a lovit duminica o baza aeriana din provincia Homs (vest), a informat agentia de stat siriana Sana, citata de AFP, conform Agerpres.Un soldat a fost ucis si alti doi raniti de loviturile asupra bazei T4 care, de asemenea, au produs pagube la un depozit…