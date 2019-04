Stiri pe aceeasi tema

- Atacat de Traian Basescu pentru ca deschide lista Pro Romania la europarlamentare fara a avea intentia de a prelua un eventual mandat in Parlamentul European, Victor Ponta da o replica dura, ca in perioada in care cei doi lideri politici se duelau din posturile de presedinte, respectiv prim-ministru.…

- Deputatul Petru-Sorin Marica și-a anunțat marți demisia din PSD și inscrierea in Pro Romania, formațiunea lui Victor Ponta, denunțand indepartarea partidului condus de Liviu dragnea de ”interesele celor mulți” in dauna intereselor personale ale grupului restrand care ”a confiscat” partidul. ”Sunt…

- PSD Hunedoara mai primește o lovitura. Un deputat ales pe listele formațiunii politice a ales sa i se alature lui Victor Ponta. Sorin Marica, deputat, a plecat la Pro Romania. Marica susține ca s-a alaturat formațiunii politice conduse de fostul premier Victor Ponta pentru a “apara valorile social-democrate…

- Deputatul de Hunedoara, Petru-Sorin MARICA, a semnat, marti, adeziunea la PRO Romania. Social-democratii mai pierd un parlamentar, iar grupul lui Victor Ponta numara 21 de alesi, la Camera Deputatilor. Marica a transmis, printr-un comunicat oficial, ca plecarea de la PSD are ca motivatie "dorința de…

- In cadrul unei conferinte de presa, organizata de partidul Pro Romania la Constanta, vineri, 29 martie 2019, Mircea Dobre si Adrian Tutuianu au prezentat cateva aspecte ce au legatura cu alegerile europarlamentare.In primul rand, Mircea Dobre a prezentat lista cu primele 10 pozitii pentru algerile europarlamentare,…

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat vineri, la Deva, ca Pro Romania si-a propus sa obtina la alegerile pentru Parlamentul European trei mandate de eurodeputat si un scor electoral de 10% din voturile valabil exprimate, fapt care ar insemna "un moment de validare in fata electoratului", a declarat…

- Se profileaza directia majora in care se va merge in campania electorala pentru europarlamentare. Criteriul care va face diferenta dintre cele trei tabere este „europenismul” afisat de fiecare in mod foarte distinct. Astfel alianta USR-PLUS se prezinta ca principala forta politica pro-europeana. Isi…

- Atac dur lansat de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ponta susține ca Dragnea il saboteaza pe Calin Popescu Tariceanu și ca o umilește cat poate de mult pe Viorica Dancila, premierul Romaniei."2 observatii : 1. Pentru Echipa si simpatizantii…