- Donald Trump a anuntat marti ca a primit in ajun o scrisoare foarte calduroasa din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un si si-a exprimat satisfactia pentru "magnifica" lor corespondenta, potrivit Reuters, AFP si dpa. "Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un", a declarat presedintele,…

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Președintele SUA, Donald Trump, care s-a întâlnit joi cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, și-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni din nou cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar a subliniat ca sancțiunile la adresa Phenianului vor ramâne, informeaza Mediafax…

- Reuniunea, care va avea loc pe 25 si 26 noiembrie in orasul-port sud-coreean pentru a aniversa cei 30 de ani de relatii intre Seul si cei 10 membri ai ASEAN, ar putea conta pe prezenta lui Kim, a declarat agentiei Yonhap un purtator de cuvant prezidential. Acelasi oficial a indicat ca unele…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, luna viitoare, la cateva saptamani dupa esecul celui de-al doilea summit dintre Washington si Phenian, relateaza AFP. Moon Jae-in este de mult timp un sustinator al dialogului cu Coreea de Nord,…