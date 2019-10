Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii Guvernului Orban, așa cum anunțase DC News inainte ca fostul premier sa intre la discuții cu Ludovic Orban. Acum este oficial: PRO ROMANIA nu voteaza Guvernul Orban. ”Nu vom vota Guvernul PNL!”, a zis Victor Ponta.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, discuta, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii Guvernului. Majoritatea partidelor parlamentare au anuntat deja ca au ajuns la un acord cu premierul desemnat, conform news.ro.Ludovic Orban se intalneste…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, iși cauta in continuare majoritatea. Dupa discuțiile de miercuri cu reprezentanții, azi vor avea loc noi intalniri in vederea obținerii sprijinului pentru noul Executiv la votul de investitura in Legislativ. Ludovic Orban se așaza la masa negocierilor cu Victor Ponta,…

- Presedintele Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, afirma, intr-o postare pe Twitter, ca nominalizarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier este o veste buna, ca este necesara deschiderea unui nou capitol in relatia dintre Romania si Europa si ca premierul desemnat poate conta…

- Victor Ponta nu a dorit sa dezvaluie ce a discutat cu Klaus Iohannis, insa a subliniat ca PRO Romania nu va vota un guvern PNL. "Este normal sa va spuna Iohannis ce am discutat, a fost intre patru ochi. In rest, ce am spus public este valabil. Am facut un lucru bun ca am curmat suferinta guvernului.…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, pastreaza suspansul pe tema negocierilor pentru susținerea unui nou guvern. In trecut, Ponta a declarat raspicat ca nu va susține un guvern care sa il aiba pe Ludovic Orban premier."Așteptam cine e prim ministru și așa mai departe. Așteptam ca PSD sa voteze…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- Șeful Poliției Caracal, Nicolae Mirea, a decis sa-și depuna cererea de pensionare pentru a se extrage din scandalul legat de crimele din orașul pe care era platit sa-l apere. Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca Mirea va incasa o pensie speciala de 12.000 de lei pe luna.Citește și: Liberalii…