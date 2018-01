Navitel intra puternic in Romania: Piata similara cu Polonia, soferii insa...

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat o pozitie in clasamentul FIFA si se afla pe locul 40, cu 737 de puncte, conform topului dat publicitatii joi. Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte, noteaza News.ro . Lider este Germania,…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- vezi prezentarea Pe parcursul anului 2017, pretentiile vanzatorilor de locuinte din Romania - atat apartamente, cat si case - si-au mentinut tendinta de crestere. Potrivit raportului de piata trimestrial publicat de Analize Imobiliare, platforma lansata de Imobiliare.ro, proprietatile rezidentiale…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Dacia a vandut anul trecut 655.235 de automobile, cu 12,2 % mai mult fata de 2016, producatorul detinand, cu 43 262 vehicule comercializate (+ 11,3% fata de nivelul inregistrat in 2016), o cota de 29 % din vanzarile de vehicule noi din Romania.

- Una dintre cele mai cunoscute fabrici de zahar din tara, de la Oradea, se inchide. Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca insa si cu numele; vor produce zahar „Diamant" in Polonia si Ucraina. Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar…

- Fostul international Adrian Iencsi a dezvaluit ca Emilian Dolha, actualul antrenor de portari al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, face zilnic intre 600 si 1.000 de abdomene. Iencsi spune ca a ramas impresionat de forma fizica a fostului sau coechipier de la Rapid. "Ema este mai mult decat…

- Laurentiu Bus a semnat cu Astra si pare inlocuitorul pentru Alexandru Ionita, de care giurgiuvenii sunt aproape sa se desparta in curand. Jucatorul de 30 de ani a fost, in acest sezon, unul dintre cei mai importanti oameni de atac ai lui FC Botosani, cu 7 goluri si doua pase decisive. …

- Dupa o prima parte de campionat dezastruoasa, cu mai multe meciuri in care a gresit decisiv, fundasul dreapta Tiago Almeida a parasit clubul CSM Poli. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a ajuns la un acord cu jucatorul de 27 de ani din Insulele Capului Verde, iar contractul a fost reziliat…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Mijlocașul Mihai Raduț, 27 de ani, se declara nemulțumit de faptul ca deși este titular la Lech Poznan, in Polonia, este ignorat de selecționerul Cosmin Contra. "Nu m-a contactat nimeni de la Federatie. Chiar glumeam cu prietenii mei și ziceam «Ba, n-au de ce sa ma contacteze. Joc intr-un campionat…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- Pana acum singurele solutii daca voiai sa-ti cumperi un automobil era fie sa platesti cash, fie sa o iei prin leasing. Un nou trend apare pe piata si ar putea schimba dramatic industria auto.

- A venit din nou acel moment al anului in care anvelopele trebuie adaptate la sezonul rece, insa se pare ca nu toți șoferii sunt dornici sa-și monteze anvelopele adecvate pentru mașina lor. Potrivit unui nou studiu efectuat de NokianTyres, un procent semnificativ din șoferii europeni spun ca uneori ruleaza…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Potrivit unui nou studiu efectuat de Nokian Tyres, un procent semnificativ din șoferii europeni spun ca uneori ruleaza pe anvelope care nu corespund condițiilor predominante de drum și celor meteorologice. Acest studiu indica, de asemenea, faptul ca șoferii din Europa Centrala tind sa prefere calitatea…

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata, potrivit News.ro.

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anuntat incheierea unei noi majorari de capital in valoare de 330 mil. euro. Banii vor fi utilizați pentru oportunitatile de investitii de pe pietele imobiliare din Polonia si Romania.

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a finalizat emisiunea de actiuni ordinare in valoare de 330 milioane de euro, lansate pe 14 noiembrie, veniturile obtinute in urma plasamentului urmand sa fie folosite de companie pentru proiecte de investitii in Polonia si in Romania. Un numar…

- Proteste violente au loc la intrarea in Centrul vechi al orasului Ierusalim, precum si in orasele Jenin, Hebron, Betleem, Ramallah, Gaza si la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. Sute de protestatari au aruncat cu pietre peste gardul de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel. De asemenea,…

- Editura de stat care va tipari toate manualele folosite de elevii din Romania este condusa, din luna octombrie, de Maria Mihaela Nistor, care este absolventa a Școlii Doctorale Relatii Internationale si Studii de Securitate de la Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitații "Babeș-Bolyai" (UBB).…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Un sofer roman de etnie maghiara e mai roman decat multi dintre noi. Acesta are in cabina TIR-ului steagul Romaniei, pe care il poarta cu mandrie peste tot pe unde merge. Intrebat de un coleg de ce l-a pus pe parbriz, soferul maghiar a dat un raspuns deosebit. Uimit de raspunsul primit, acesta a povestit…

- Compania romaneasca Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, si-a lansat oficial operatiunile pe piata din Polonia, iar pana la sfarsitul anului va avea functionale 50 de agentii. Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet Romania, a declarat pentru News.ro ca a format deja…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- Prețul gazelor rusești a devenit singura referința pentru gazele produse in Romania, dupa liberalizare, din cauza competiției reduse de pe piața, iar trendul este de creștere a prețului, a declarat, pentru AGERPRES, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania. El a precizat ca, dupa…

- In perioada 6 – 12 noiembrie, sub coordonarea Directiei Rutiere a Politiei Romane, 5.100 de politisti din toata tara au desfasurat o actiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietonii. Actiunea s-a desfasurat, atat in mediul urban, cat si in mediul rural si i-a…

- Colegiul Pacientilor a realizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, primul studiu privind continutul de zahar al bauturilor racoritoare din Romania, studiu care va fi reeditat anual. Este cunoscut faptul ca foarte multe dintre alimentele pe care le consumam zilnic contin zahar adaugat, cea mai comuna sursa…

- Traian Basescu spune, in urma unei vizite avute la Cahul, ca și peste Prut, curentul unionist este tot mai puternic. Fostul șef al statului mai precizeaza și ca “in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire”. Traian Basescu a fost prezent la finalul saptamanii la o intalnire la Cahul,…

- Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania, a raportat pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 un profit net de 225,2 mil. lei, un plus de 120% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor companiei. Principalii factori…

- ING Bank a raportat un profit net dupa primele 9 luni de 391 milioane lei, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2016, in contextul in care banca olandeza si-a crescut semnificativ numarul de clienti si cota de piata pe creditare. 0 0 0 0 0 0 Totodata, ING a raportat un profit…

- Banca Transilvania vrea sa investeasca în una dintre cele mai mari banci din Republica Moldova, Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, și sa dețina peste 39% din capitalul social. Este pentru prima oara în ultimii zece ani când…

- Compania chineza va continua si angajarile din centrul de servicii, odata cu transferarea in Romania a unor departamente din cadrul Huawei Europe. „Investim mult aici, nu doar facem bani prin distribuitori, cum fac unii rivali“.

- Pretul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piata in unele state membre ale Uniunii Europene, sustin crescatorii de pasari din Romania.…

- Potrivit datelor furnizate de catre reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), in luna octombrie 2017, ouale s-au vandut, in medie, cu 36 de bani pe bucata, fara TVA, la poarta fermei, insa in magazine pretul a sarit de 80 de bani pe bucata. "Uniunea Crescatorilor…

- Romania este una dintre cele mai active piețe de oferte publice inițiale (IPO) la nivelul Europei Centrale și de Est, a declarat, joi, președintele Bursei de Valori București (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferința de presa. "În ultimele 12 luni deja avem patru companii din sectoare…

- Piata de comert online din Romania va depasi, in 2017, valoarea de 2.3 miliarde de euro si se asteapta sa ajunga undeva in jurul sumei de 2,4 miliarde de euro doar pe zona de e-tail. In ultimii ani numarul magazinelor online a crescut considerabil in mod special pe anumite categorii.

- Federatia Romana de Fotbal a initiat o propunere de reglementare legislativa pentru ca federatiile sportive din Romania sa beneficieze de "drepturile care li se cuvin" din pariurile sportive, a anuntat, marti, site-ul frf.ro. Federatiile sportive detin in acest moment drepturile TV, drepturile de…

- Reteaua mobila a Vodafone, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila, este capabila sa asigure viteze de descarcare a datelor de aproximativ 800 Mbps cu smartphone-uri care sunt disponibile pe piata. Masura este realizabila, dupa ce compania a investit în implementarea…

- O coloana de peste 15 kilometri de camioane s-a format, marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta si patru ore pentru a li se verifica documentele, in urma unei restrictii impuse, luni, de autoritatile din Ungaria.…