- Organizatia neguvernamentala Mediterranea spune ca i-a salvat luni pe migranti de pe o barca pneumatica aflata in deriva la circa 49 de mile nautice (78 de kilometri) in largul Libiei.Migrantii "pot fi tratati, hraniti, imbracati, li se pot oferi orice fel de bunuri de necesitate, insa,…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini, adeptul unei linii dure impotriva migratiei, refuza sa primeasca in porturile Italiei o barca de salvare cu 49 de persoane la bord, incepand un nou blocaj in legatura cu migrantii salvati din Marea Mediterana, informeaza DPA. Organizatia neguvernamentala…

- Venitul pe cetatenie va avea o durata de 18 luni, cu posibilitatea de reinnoire pentru un alt an si jumatate, dupa o pauza de o luna intre cele doua etape. Citeste si Povestea ULUITOARE a lui Vasile Mogos, marea surpriza din lotul lui Cosmin Contra. "Lucram la vie si am fost ospatar. Nu mi-e…

- "Nu, nu este adevarat ca m-au tratat ca pe Berlusconi", a declarat Giuseppe Conte la iesirea din sala Parlamentului European, unde a fost aproape "judecat". Este înca ametit de ecoul urletelor, cu un gust amar lasat de indignare. Senzatia de déjà-vu este imediata:…

- Autoritatile italiene au inceput joi sa transfere migranti din tabara de la Mineo (Sicilia) catre alte astfel de structuri din insula, dupa ce ministrul de interne Matteo Salvini a decis ca aceasta tabara de...

- Peste 16.000 de migranti au fost repatriati din Libia in 2018 prin intermediul programului de retur voluntar al Organizatiei Internationale pentru Migratii (OIM), prezenta in aceasta tara aflata in plin haos dupa inlaturarea dictatorului Muammar Kadhafi in 2011, transmite miercuri AFP, informeaza AGERPRES…

- "Raspunsul meu este clar: porturile italiene sunt inchise. Pentru traficantii de fine umane si pentru cei care ii ajuta, s-a terminat cu binele", a notat Salvini pe Twitter. Salvini a mentionat ca ONG-ul a solicitat accesul pe teritoriul Italiei pentru barbatii, femeile si copiii salvati vineri,…