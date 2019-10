Stiri pe aceeasi tema

- "Contez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile lor in nordul Siriei sunt masurate si proportionate si sa evite provocarea si mai multor suferinte umane", le-a spus Stoltenberg jurnalistilor, dupa o intrevedere cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis de la Atena.…

- Erdogan ameninta sa trimita 3,6 milioane de migranti in Europa, raspunzand criticilor europenilor fata de ofensiva turca in Siria, informeaza agentiile de stiri. ”O, Uniune Europeana, retracteaza. O mai spun o data, daca incercati sa ne prezentanti operatiunea ca pe o invazie, vom deschide…

- 'Asculta, Uniunea Europeana! Nu poti eticheta operatiunea noastra drept o invazie', a declarat Erdogan la Ankara. 'Atunci vom deschide portile si vom trimite 3,6 milioane de refugiati', a continuat presedintele turc, insistand ca operatiunea militara din Siria are ca obiectiv doar 'eliminarea terorii'.…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc ”sa se gandeasca bine” inainte sa lanseze o ofensiva impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Putin si-a indemnat partenerii turci sa se gandeasca…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- "Am putea instala acolo, in functie de profunzimea zonei de securitate, intre 2 si 3 milioane de refugiati sirieni care se afla in prezent in Turcia sau in Europa", a declarat seful statului turc intr-un discurs sustinut la Ankara. Turcia si SUA incearca sa creeze o zona-tampon la est de Eufrat…

- SUA si Turcia au decis sa infiinteze un ''centru de operatiuni comune'', pe fondul tensiunilor in crestere intre fortele turce si cele kurde in nordul Siriei, a anuntat miercuri Ankara, transmite AFP potrivit Agerpres. Cele doua parti au cazut de acord sa ''ia in cel mai scurt timp primele masuri…

