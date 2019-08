Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de baschet masculin s-a impus cu 89-63 (48-30) intr-un meci disputat la Ploiești cu selecționata Ciprului, in preliminariile Eurobasket 2021. Miercuri, la Bratislava, de la ora 19.00, Romania va juca impotriva Slovaciei intr-un meci in care se decide ocupanta primului loc din grupa…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins categoric echipa Ciprului, cu scorul de 89-63 (27-18, 21-12, 21-19, 20-14), sambata, in Sala Olimpia din Ploiesti, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021. Tricolorii au obtinut a treia victorie consecutiva in grupa si sunt la un singur pas…

- Reprezentativa de baschet a Romaniei a debutat cu dreptul pe parchetul Salii Sporturilor „Olimpia” din Ploiești in Grupa F a FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers, sambata seara, cand a intalnit Slovacia. Cu un moral foarte bun dupa victoria de la Nicosia, cu Cipru, din primul meci al grupei, naționala…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins fara probleme selectionata Slovaciei, cu scorul de 85-68 (26-9, 24-23, 14-22, 21-14), sambata seara, in Sala Olimpia din Ploiesti, in Grupa F a precalificarilor pentru FIBA EuroBasket 2021. Tricolorii au obtinut a doua victorie consecutiva, dupa 85-70…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins fara probleme selectionata Slovaciei, cu scorul de 85-68 (26-9, 24-23, 14-22, 21-14), sambata seara, in Sala Olimpia din Ploiesti, in Grupa F a precalificarilor pentru FIBA EuroBasket 2021, potrivit Agerpres. Tricolorii au obtinut a doua victorie…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 85-70 (27-11, 17-29, 25-13, 16-17), miercuri, la Nicosia, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021, potrivit Agerpres.Tricolorii au debutat in forta, avand un avans de 16 puncte dupa primul sfert. Cipriotii…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 85-70 (27-11, 17-29, 25-13, 16-17), miercuri, la Nicosia, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021. Tricolorii au debutat in forta, avand un avans de 16 puncte dupa primul sfert. Cipriotii au revenit in joc si…

- Antrenorul principal al reprezentativei de seniori, Tudor Costescu, s-a decis asupra celor 12 jucatori care vor evolua sub tricolor, miercuri, la Nicosia, in primul meci oficial al ”vulturilor” din Grupa F a FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers. Lotul RomanieiGiordan WATSON – CSM CSU OradeaLucas TOHATAN…