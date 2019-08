Stiri pe aceeasi tema

- NASA a deschis o ancheta pentru ceea ce ar putea fi prima infractiune comisa in spatiu, a anuntat, sambata, New York Times, relateaza AFP, conform news.ro.Astronauta Anne McClain este acuzat de uzurpare de identitate si acces nepermis la datele financiare ale sotiei sale in timp ce se afla…

