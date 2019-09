Musette, Braiconf, Venera Arapu si alte 11 branduri romanesti, la New York Women's Fashion. Programul, sustinut de stat cu 1 milion de lei

Paisprezece companii romanesti de fashion, printre care Musette, Braiconf, Venera Arapu sau Moja, participa la editia din acest an a New York Women's Fashion, intre 15 si 17 septembrie, in urma unui program de promovare a exportului a carui valoare depaseste 1 milion de lei.







Creatorii romani isi vor expune colectiile de design vestimentar si accesorii de vestimentatie alaturi de colectiile pret-a-porter ale marilor case de moda internationale la targul international New York Women’s Fashion, care se desfasoara in perioada 15-17 septembrie 2019.

Firmele romanesti…