Municipalitatea cumpără primul lot de autobuze electrice destinate „liniei verzi”! Care sunt costurile Un traseu de transport in comun va papa nu mai puțin de 14,4 milioane de lei. Atat a direcționat Primaria Bistrița pentru achiziționarea a 10 autobuze electrice cu stații de incarcare aferente. Aceasta va lega practic cartierele Viișoara și Unirea. „Linia Verde” este un proiect menit sa reduca poluarea mijloacelor de transport in comun, prin amenajarea unui traseu, care se lege cartierele Viișoara și Unirea, unde sa circule doar autovehicule nepoluante. Acesta a fost finanțat din fonduri europene și ajunge la fabuloasa suma de 59 de milioane de lei, adica in jur de 13 milioane de euro. Contractul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATI…Dupa ce pe data de 6 august 2019, la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est din Piatra Neamt, a fost semnat Contractul nr. 4654/06.08.2019, privind achizitia a 10 mijloace electrice de transport in comun, primarul Barladului, Dumitru Boros a venit ieri cu precizari. „Vreau sa punctez…

- "Mi-a fost frica de el. M-a amenintat de mai multe ori. L-am impuscat", este declaratia celui care a tras trei focuri de arma de la un metru distanta intr-un alt om, potrivit observator.tv. Stirea initiala Un barbat a fost executat in plina strada in apropierea Bucureștiului, in…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Municipiului Timișoara au semnat astazi, 23 iulie 2019, trei noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de peste 24 de milioane de euro. Proiectele vizeaza innoirea flotei…

- Viceprimarul Florin Birta a prezentat, joi, stadiul lucrarilor la strazile care, alaturi de drumul expres, vor servi ca o centura pe nord-vest, urbana, pentru traficul usor. Dupa ploile din primavara si „dezangajarea de personal” care au urmat, santierul de pe Calea Bihorului ia viteza, dau…

- Toți cei care locuiesc, muncesc sau studiaza în Cluj-Napoca și au împlinit vârsta de 18 ani au posibilitatea sa își asume din nou rolul de participant activ în definirea și abordarea problemelor orașului, implicându-se în procesul Bugetare participativa…

- Universitatea va utiliza fondurile pentru realizarea unei infrastructuri noi, moderne, in campusul "Noul Local", destinata celor trei facultati care, in prezent, isi desfasoara activitatea in localul Polizu - Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Facultatea de Inginerie Aerospatiala…

- Prima strada SMART din România va avea toate facilitatile si dotarile tehnologice aferente unui astfel de proiect - iluminat public cu tehnologie LED și sistem de telegestiune, stâlpi de iluminat cu wifi integrat, banci cu încarcare USB, sisteme automate de irigații pentru arbori…

- Transportul public din municipiul Turda va fi complet modernizat, iar serviciul va fi oferit de compania proprie a municipiului! Conform notificarii de livrare ajunsa la Primaria Turda, primele doua autobuze electrice