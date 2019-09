Muncitorii de la Dacia au intrat în grevă de frica roboților Peste 200 de angajați ai Uzinei Dacia au intrat in greva spontana, speriați ca vor ramane fara locuri de munca, dupa ce indatoririle lor ar urma sa fie preluate de roboți industriali. Conducerea uzinei de la Mioveni i-a asigurat insa ca acest lucru nu se va intampla foarte curand, iar oamenii s-au intors la lucru. Teama muncitorilor este insa cat se poate de intemeiata: chiar in aceste zile vine de la Constanța un transport agabaritic de utilaje de ultima generație, iar Dacia are in plan automatizarea in proporție de 20% a producției pana in anul 2020. Mai mulți muncitori de la secția de montaj-caroserie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

