Mugur Isărescu: Experienţa a arătat că cei cu o politică de curs flexibil au avantaje faţă de cei care ţin cursul fix Mugur Isarescu a declarat, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, ca din 2000 pana in prezent Romania a avut parcursul cel mai bun pentru a intra in zona euro dintre toate tarile candidate si ca un avantaj in acest sens a fost constituit si de faptul ca tara noastra are un curs flexibil. “Experienta a aratat ca cei cu o politica de curs flexibil au avantaje fata de cei care tin cursul fix. Ne-am pomenit in iarna acestui an ca X, Y vor un curs fix in Romania. S-au uitat la Bulgaria. Noi ce facem, ne uitam numai la ce ne place, ne uitam numai la active, la pasive nu? Asta e un fel de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

