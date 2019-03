Stiri pe aceeasi tema

- Un bicliclist a fost ranit dupa a fost acrosat de o masina din cauza ca se deplasa sinuos. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 18.15, un barbat de 37 ani, din comuna Valea Moldovei, in timp ce conducea imprudent bicicleta pe DJ 177C, in afara localitatii Valea Moldovei, ...

- Accident rutier ingrozitor in aceasta dimineata pe DN 1, judetul Ilfov. Un sofer a fost ranit grav dupa ce s a rasturnat cu masina.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Tancabesti ndash; Ciolpani, la kilometrul 32 400 de metri, pe sensul…

- O mașina a explodat și a luat foc in centrul Bucureștiului, marți la pranz.Din fericire, șoferul a reușit sa iasa la timp din autoturism și, din primele informații, nu ar fi fost grav ranit.

- Scene șocante noaptea trecuta pe un drum din județul Arad. Un tanar și-a gasit sfarșitul in brațele prietenului, la cațiva zeci de metri de casa. Cei doi barbați au fost spulberați de un șofer care nici macar nu a oprit.

- Un barbat de 35 de ani, din comuna Slatina, a fost surprins și accidentat ușor de o mașina, in timp ce era intins pe carosabil. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 18.00, pe strada 22 Decembrie din Suceava, iar victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Doi barbați au murit și unul este ranit grav, in timpul nopții de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit mai multe podiști și un copac, apoi a fost proiectata in curtea unui localnic din Grajdana (Tisau), județul Buzau, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Buzau, accidentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este intrerupta pe sectia de cale ferata 310, intre statiile Santana si Utvinis, unde un tren de persoane a lovit un autoturism, care nu a respectat semnalele la o trecere la nivel cu calea ferata ce intersecteaza…

- Un barbat de 55 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost spulberat chiar pe trecerea marcata cu zebra de o masina care nu i-a acordat prioritate. Impactul a fost atat de puternic, incat pietonul a fost proiectat pe contransens, unde a fost lovit de un alt autovehicul.