Moţiunea de cenzură. Fifor: Sunt 35-40 de parlamentari care nu vor vota moţiunea "Exista un numar de parlamentari care nu sunt in grupul PSD, dar nici nu au semnat moțiunea. De ce? Pentru ca nu au vazut o alternativa din partea opoziției. Mai este un alt grup de deputați și senatori care au semnat moțiunea sperand ca partidele din opoziție vor pune ceva serios pe masa. S-au trezit insa cu Sica Mandolina și cu un program de austeritate ce ar contrasta puternic cu bunastarea creata in guvernarea PSD. Cum sa susții așa ceva? E sinucidere politica! Aceste doua categorii de parlamentari vor inclina balanța in sensul respingerii moțiunii. E vorba de 35-40 de oameni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

