- Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis miercuri ca motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila sa fie citita azi si sa fie votata sambata, in ciuda eforturilor opozitiei de a schimba datele. Astfel, motiunea de cenzura va fi citita astazi, de la ora 15.00,…

- La propunerea lui Florin Iordache, Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila sa fie citita azi și votata sambata, la ora 11.00 Membrii PNL au plecat din sedinta, dar PSD, pentru a face cvorum, au adus un deputat…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa aiba loc tot marti, de la ora 19,00, pentru citirea textului motiunii de cenzura.Motiunea, intitulata Ca sa reconstruim Romania, Guvernul…

- Guvernul se va prezenta in Parlament dupa moțiunea de cenzura a opoziției. Decizia a fost luata in Comitetul Executiv National al PSD. Liderii PSD au decis sa nu restructureze Guvernul, ci doar sa desemneze ministri de la PSD pentru posturile ramase vacante dupa plecare ALDE de la guvernare. Astfel,…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- Opoziția incearca, din nou, sa rastoarne Guvernul prin moțiune de cenzura. Intr-un context politic tensionat, urmare a ieșirii ALDE de la guvernare, Daniel Zamfir lanseaza o serie de intrebari cheie. „In primul rand, vreau sa vad textul moțiunii de cenzura. ALDE, chiar și in acest moment, cred ca trebuie…

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului a facut un gest controversat in plenul Senatului. Meleșcanu a intrat in Senat singur și s-a dus direct in bancile alocate senatorilor PSD. In mod normal, Meleșcanu statea alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pe locurile ALDE. Gestul…

- Ludovic Orban a declarat ca votul de incredere al Parlamentului pe care guvernul Dancila e obligat sa il ceara dupa plecarea ALDE și schimbarea compoziției politice a Executivului, nu inseamna, automat, ca pica Guvernul: ”Nu exista nici o prevedere constituționala sau decizie a CCR care sa spuna ca,…