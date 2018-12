Peste 1.000 de posturi disponibile în Timiș

Peste 1.000 de locuri de muncă sunt disponibile în județul Timiș, conform listei publicate, ieri, de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.