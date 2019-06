Moțiune de cenzură. Rareș Bogdan: înghițiți broaște, chiar râioase ”In cazul in care noi am fi prezentat 215 voturi pro moțiune, ar fi fost mult mai ușor sa convingem reprezentanți ALDE și PSD, sau chiar neafiliații sau pe cei din cadrul minoritaților naționale, pe care nu i-am convins. Din pacate, in momentul depunerii moțiunii, noi am prezentat doar 176 de semnaturi pentru ca in ultima clipa domnul Ponta a decis sa voteze moțiunea, dar sa nu iși puna semnatura cu reprezentanții domniei sale. A ingreunat puțin negocierile, dar nu le-a blocat. (...) Nu trebuie sa ne pierdem speranța sau sa ne gandim ca vom veni la guvernare doar anul viitor in luna decembrie.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

