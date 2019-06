Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat ca Guvernul Dancila trebuie sa plece date fiind actiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului. Liderul liberal a amintit si de motiunea de cenzura de martea viitoare, despre care spune ca este o motiune care sanctioneaza actualul Guvern, dar in…

- De la asaltul asupra justiției pana la modul defectuos in care a fost organizat votul in diaspora la europarlamentare, ​opoziția face, in textul moțiunii de cenzura, un inventar al motivelor pentru care Guvernul Dancila ar trebui demis prin votul Parlamentului. Moțiunea de cenzura este susținuta de…

- De la asaltul asupra justiției pana la modul defectuos in care a fost organizat votul in diaspora la europarlamentare, opoziția face, in textul moțiunii de cenzura, un inventar al motivelor pentru care Guvernul Dancila ar trebui demis prin votul Parlamentului. Moțiunea de cenzura este susținuta de parlamentarii…

- Evoluția politica la aceasta ora indica faptul unei tendițe de coabitare președinte-premier, mai ales ca joi dupa amiaza, Viorica Dancila a fost la Cotroceni pentru a discuta cu Klaus Iohannis, pentru a discuta depre cererea de demitere a celor doi miniștri: ”Pana la trecerea unei moțiuni…

- „Mi se pare nedreapta (n.r. decizia in cazul lui Liviu Dragnea), dar asta e decizia Inaltei Curti", a declarat, marți, Calin Popescu-Tariceanu. De asemenea, a declarat ca a discutat, marti, cu colegii din ALDE despre motiunea de cenzura pe care PNL a anuntat ca o va depune. „S-a discutat…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat luni la Alba24 care sunt pașii pe care partidul pe care il reprezinta ii va face dupa caștigarea alegerilor europarlamentare și dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Roman a vorbit despre trei lucruri: revizuirea Constituției, vot electronic pentru cetațenii din Diaspora…

- Sesizarea depusa de Florin Iordache la CCR privind un conflict juridic Parlament-Inalta Curte arata ca instanța suprema a incalcat competența constituționala a Parlamentului prin nerespectarea legii privind intocmirea completurilor specializate pentru cazuri privind fapte de corupție, transmite Mediafax.Termenul…