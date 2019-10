Viorica Dancila a lansat un atac, inaintea votului pe moțiune, impotriva președintelui Iohannis, impotriva lui Calin Popescu Tariceanu, dar și Victor Ponta pe care l-a numit ”maestrul minciunilor”. Dancila spune ca Tariceanu a cazut in capcana lui Ponta iar moțiunea nu va trece.

„Liderul Pro Romania, un alt partizan din umbra al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul in jocuri de culise cu finalitate zero. Iata totuși ca nici macar așa, cu președintele candidat de partea voastra și cu partenerul de alianța fugit in mod rușinos de la guvernare…