CCR amana pana pe 20 mai decizia in cazul completurilor speciale

Curtea Constitutionala a stabilit un nou termen la care ar urma sa se pronunte in cazul sesizarii pe care a formulat-o social-democratul Florin Iordache, in privinta completurilor speciale in materie de coruptie. Concret, a dispus o noua amanare, a treia, in acest caz, pana… [citeste mai departe]