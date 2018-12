Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nicolae 2018. Cele mai importante tradiții și superstiții care se pastreaza și astazi, de Sf Nicoale, praznuit de Biserica pe 6 decembrie. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi!

- Toți parinții ii avertizeaza pe cei mici ca vor avea de-a face cu nuielușa lui Moș Nicolae, daca nu sunt cuminți. Dar de unde vine aceasta poveste și ce mesaj a avut ea, veți citi mai jos. Moș Nicolae sau Sfantul Nicolae este foarte darnic și bland cu cei mici. Legenda spune ca el avea […] Articolul…

- Mos Nicolae, vine in fiecare an, in noaptea dintre 5 si 6 decembrie, cu cadouri pentru copiii cuminti si nuieluse pentru cei mai nazdravani. Mos Nicolae lasa, de obicei dulciuri si fructe, in ghetutele lustruite cu sarguinta. ********* Legenda lui Mos Nicolae reprezinta una dintre cele mai populare…

- Moș Nicolae 2018. Ce nu știi despre povestea Moșului Nicolae. Sfantul Nicolae este considerat protectorul copiilor și al marinarilor. Povestea lui Moș Nicolae, ce este remarcabil și care sunt faptele sale, vei afla din articolul a1.ro

- Povestea nuielusei lui Mos Nicolae, cel așteptat de copiii din toata lumea in noaptea de 5 spre 6 decembrie. Tradiția spune ca ghetuțele sa fie curate, iar darurile vor umple incalțarile copiilor cuminți. Insa, pe cei obraznici și neascultatori ii așteapta o surpriza neplacuta: in locul cadourilor așteptate,…

- Mos Nicolae – traditii si obiceiuri ale romanilor sunt consemnate in unele din cele mai vechi scrieri de la noi. Sfantul Nicolae este unul din cei mai importanți sfinți din tradiția ortodoxa, dar se regasește și in lumea occidentala. Sfantul Nicolae este sarbatorit pe 6 decembrie și el este cel care…

- Este luna lui Moș Nicolae doar ca el nu vine singur. Cel puțin in tradiția din Austria, unde are un insoțitor rau care ii pedepsește pe copiii neascultatori. Este vorba de Krampus, un personaj care se afla in centrul unei infricoșator de amuzante parade organizate anual.

- VIVO! Cluj-Napoca ii provoaca pe toți clienții sa ținteasca cat mai departe cu un avion de hartie. In perioada 18 octombrie și 16 noiembrie clienții care se inscriu online vor participa in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!