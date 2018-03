Stiri pe aceeasi tema

- Luni noapte, Romania a primit o veste trista, odata cu trecerea in neființa a jurnalistului Andrei Gheorghe. Dupa aflarea veștii, mai multe personalitați au avut reacții imediate cu privire la dispariția cunoscutului prezentator radio. Realizatorul emisiunii „In Gura Presei”, Mircea Badea, a reacționat,…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Totul s-a intamplat la mai bine de o saptamana de la moartea Israelei Vodovoz. Ceea ce cutremura pe toata lumea este legatura dintre moartea celor doi.

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a fost gasit mort, in aceasta seara, in locuința personala, a șocat intreaga presa. Fanii se afla și ei in aceeași situație, dar chiar și in aceste momente, cu un zambet in colțul gurii.

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Povestea trista a unui tata la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a facut un copil. Cezar, un barbat care a devenit tatic, deși are varsta unui bunic, plange și suspina dupa femeia care i-a fost iubita și care e mult mai tanara decat el. Maria și Cezarica s-au iubit nebunește, iar ea […] The post Povestea…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- „Ferma Vedetelor” le creeaza probleme in cuplu soților Duban! Baieții au baut alcool pe ascuns, iar Grațiela l-a acuzat pe Andrei ca el a venit cu ideea și ca a ascus sticla. Conflictul a degenerat și cei doi nu au ajuns la un consens. Ea susține ca știe foarte clar cand minte. Pe de alta […] The post…

- Vestea ca artista de muzica populara Cristina Fulgusin Mateias a incetat din viata i-a ingrozit pe toti cei care au cunoscut-o. Una dintre cele mai afectate persoane este Silvana Riciu, care i-a fost o buna prietena si colega artistei.

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii…Astazi…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Ken Dodd, un comediant celebru, a murit duminica la varsta de 90 de ani. Vestea tragica a fost anunțata de atașatul sau de presa care a dezvaluit informația in aceasta dimineața. „S-a stins o legenda”, au spus toți cei care l-au cunoscut.

- Actorul Hugh Grant a devenit tata la 57 de ani. La varsta la care alții devin bunici, starul britanic Hugh Grant i-a urat: „Bun venit pe lume!” celui de-al cincilea copil. Iubita lui mai tanara, Anna Eberstein a devenit mamica din nou. Ea i-a daruit la inceputul acestei luni cel de-al treilea copil.…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Dupa ce a ales drumul catre Los Angeles pentru a pune bazele unei cariere in cinematografie, Monica Barladeanu s-a reintors intr-un proiect romanesc. Actrița a pus pauza vieții sale de la Hollywood pentru a i se alatura lui Nea Rața in misiunea de a transforma 12 vedete in adevarați fermieri. Cei doi…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Vestea ca Davide Astori, capitanul echipei de fotbal Fiorentina, a incetat din viața subit la 31 de ani a șocat o lumea fotbalului. Iar dispariția lui fulgeratoare a lasat multe semne de intrebare, mai ales ca el iși facea frecvent analize medicale. In cadrul unui interviu, purtatorul de cuvant al Fiorentinei…

- Veste șocanta din Italia! Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM, anunța Digi Sport.Fundașul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- A fost o seara plina cu emoții negative, dar și unele pozitive la „Ferma Vedetelor”. In timpul unei vizite, prezentatoarea emisiunii, Monica Barladeanu a venit cu o scrisoare care era destinata unei echipe aflata in competiție. Este vorba despre Andrei Duban și superba lui soție, Grațiela. Imediat ce…

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Exatlon 20 februarie. Giani Kirița este marele absent al concursului de marți seara! Fostul fotbalist a ajuns la spital, in urma unei accidentari. El va fi supus unui test medical. Nu se cunoaște, deocamdata, ce are Giani. Dupa ce Ion Oncescu a parasit competiția din motive de sanatate, Giani a ajuns…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Mariana Pitigoi Maracine a murit, vineri, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Vestea a intristat pe toata lumea. In urma cu ceva timp, artista a aparut la televizor si a anuntat ca isi va vinde costumele populare pentru a supravietui. A

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Reality show-ul „Ferma vedetelor“, prezentat de Monica Barladeanu si Nea Rata, da start aventurii pentru cele sase perechi de celebritati care se vor lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro.

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a "Flacara Muntenii de Sus" din judetul Vaslui a murit la vârsta de doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, acesta a decedat în urma unui atac cerebral. Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus,…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca l-a respectat si pretuit pe senatorul UDMR Verestoy Attila si il intristeaza moartea sa. „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, miercuri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Verestoy Attila ” a fost unul din oamenii care a promovat conlucrarea, cooperarea tuturor fortelor politice si o buna relatie intre romani si maghiari”.

- Doliu la Hollywood! Prezentatorul emisiunii ”Storm Chaser”, Joel Taylor, a incetat din viata la numai 38 de ani. Moartea acestuia a fost confirmata chiar de colegul lui de emisiune, Reed Timmer. Cauzele mortii lui Joel Taylor sunt momentan necunoscute.

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…