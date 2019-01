Stiri pe aceeasi tema

- O explozie scurta dar foarte puternica observata in spatiu in luna iunie, fenomen poreclit de astronomi ‘The Cow’ (vaca), este probabil actul de nastere al unei noi gauri negre sau al unei stele neutronice, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la Northwestern University din Illinois, informeaza…

- Avem imagini cu exoplanetele aflate la sute de ani lumina distanta, imagini de stele care sunt in procesul de trecere in supernova si galaxii la marginea Universului. Ar fi fost usor de gandit ca, pana acum, am fi putut obtine imagini cu...

- Un experiment tulburator arata ca, in cazul unei specii de viermi cilindrici, rigor mortis incepe in momentul in care creatura este inca vie. Conform specialistilor, rigor mortis observat la viermi este similar cu cel care are loc in cazul oamenilor. Moartea este un proces care are loc in cazul tuturor…

- Geometria spatiu-timpului din jurul unei gauri negre se comporta precum un computer cuantic si poate codifica fotonii cu mesaje cuantice, conform unei noi lucrari publicate in jurnalul Annals of Physics. Autorul, cercetatorul roman Ovidiu Racorean,...

- Un barbat din judetul Cluj a fost, aseara, la un pas de moarte, chiar pe trecerea de pietoni! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care a fost lovit de o masina si aruncat cativa metri. Omul a ajuns la spital dupa impactul violent.

- La cateva ore de la tragedia din Braila, unde zece persoane au fost ranite dupa ce un tanar de 20 de ani a intrat cu mașina intr-un centru comercial, au aparut imagini teribile cu momentul impactului.

- Momentul in care elicopterul patronului de la Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabusit in apropierea stadionului "King Power", a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile au fost facute publice.

- Mai are putin si atinge 1 milion de followers pe Instagram, insa spune ca nu este vedeta neaparat si nici macar influencer. Modesta cum o stim, Adelina Pestritu se recomanda antreprenoare si mamica.