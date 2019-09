Stiri pe aceeasi tema

- Zi istorica pentru Romania. Parlamentul European a oferit un raspuns ferm la una dintre framantarile istorice ale Romaniei.Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care condamna in cei mai duri termeni actele de agresiune, crimele impotriva umanitații și violarea drepturilor omului comise de…

- Eugen Tomac, președintele PMP, considera ca România &"este singura țara care înca traiește așa cum au decis Stalin și Hitler&", în contextul în care Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care

- Parlamentul European va vota, joi, adoptarea unei rezoluții prin care UE condamna Pactul Ribbentrop-Molotov încheiat între Uniunea Sovietica și Germania nazista, semnat la 23 august 1939.Rezoluția Parlamentului European privind 80 de ani de la începerea celui de-al Doilea Razboi…

- „Pactul Ribbentrop-Molotov este unul dintre cele mai ticaloase pacte politice din ultimele secole, care au avut efecte pe teritoriul Europei. Foarte multi spun ca a trecut, ca a fost acum 80 de ani. Va pot spune ca astazi Romania traieste inca dupa vointa lui Hitler si Stalin. Poporul roman a fost impartit…

- Liderul PL, ex-primarul de Chisinau Dorin Chirtoaca, a comparat noul acord de guvernare semnat intre Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si Partidul Socialistilor, condus de Zinaida Greceanii, cu Pactul Ribbentrop-Molotov. Liberalul i-a criticat pe liderii aliantei ca nu au semnat ei…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat ca nici șeful statului, nici reprezentanții Guvernului sau ai Parlamentului nu au aprins, vineri, o lumanare in memoria romanilor care au murit nevinovați dupa anexarea teritoriilor romanești, in urma Pactului Ribbentrop-Molotov de la Moscova.”In timp ce…

