Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul s-a reunit, vineri, in plen comun al celor doua Camere, pentru a da votul final pe proiectul legii bugetului de stat pe 2019. Dupa o saptamana de foc, cu dezbateri care au durat pana la 3 dimineata, in comisiile de specialitate, si pana la miezul noptii, in plen, deputatii si senatorii mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce și-a asumat raspunderea politica asupra Legii bugetului și a negociat personal cu cei nemulțumiți, acum se arata deranjat de faptul ca jurnaliștii se inghesuie sa-i puna intrebari pe Legea bugetului.Aflat in plenul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea…

- ​Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la finalul ședinței CEx a partidului, ca a decis sa mai aștepte „puțin” raspunsul președintelui Iohannis cu privire la numirea celor doi miniștri de la Dezvoltare Regionala și Transporturi, iar apoi se va decide calea de urmat. Dragnea l-a…

- Un moment absolut halucinant s-a petrecut la organizația PSD Braila. Fostul premier Mihai Tudose a plecat de la PSD la Pro Romania, iar acum este șters din istoria partidului. Citește și: SURSE - Dupa Mihai Tudose, un alt fost premier PSD ar trece in barca lui Victor Ponta O imagine…

- Liderul USR Dan Barna a scris duminica, pe Facebook, ca PSD „va arunca Romania catre o adevarata revoluție” daca Guvernul va adopta OUG pentru amnistie și grațiere, și-a reluat apelul catre Klaus Iohannis sa participe la toate ședințele de Guvern și a anunțat ca USR va ieși in strada.„Liviu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a transmis duminica, de la Parlament, liderilor SRI și SIE, un indemn legat de un „un moment zero” in care toți ofițerii sa fie patrioți și sa priveasca spre viitor și „sa fim cu toții in echipa”. El i-a intrebat pe Eduard Hellvig si Gabriel Vlase unde este patriotismul…

- Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, își asigura șeful ierarhic ca majoritatea parlamentara "va rezista, va functiona si nu va da gres", asta dupa ce oficial, PSD și ALDE au doar 163 de parlamentari, în timp ce majoritatea este de 165,

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, intr-un interviu pentru Fox News, ca nu exclude posibilitatea plecarii lui John Kelly, seful de cabinet de la Casa Alba, adaugand ca se gandește sa schimbe "trei sau patru sau cinci" oficiali, informeaza mediafax Liderul de la Casa Alba a vorbit…