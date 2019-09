Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii, din cele mai vechi timpuri și-au cultivat preferințele și au avut tendințe profunde spre arte. Iar arta au facut-o din tot ce i-au inconjurat. In istorie au existat mai multe epoci in care oamenii, prin meșteșug, au faurit adevarate capodopere. Totul a evoluat, și in ciuda tehnologiilor moderne…

- Oamenii de stiinta sustin ca batranețea este indusa de mintea noastra, deci exista o legatura considerabila intre nivelul de inteligenta al unei persoane si modul in care acesta se raporteaza la imbatranire. In opinia cunoscutului psiholog Angela Nuțu, exista un cliseu care spune ca varsta noastra este…

- Prima intalnire a fiilor satului din Craiești, comuna Stanișești, a reunit, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, zeci de localnici, dar și craieșteni raspandiți de ani buni prin țara și prin cateva țari europene. Oamenii au venit sa-și revada consatenii, rudele, prietenii și vecinii. Craiești este…

- O persoana a fost grav ranita intr-un accident petrecut in aceasta dupa-amiaza in apropere de Cleja, pe Drumul European E 85. La fața locului au ajuns serviciile de urgența. Victima primește ajutor de specialitate din partea unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța. Martorii susțin ca pe sensul…

- Marti, 06.08.2019, in jurul orei 17:17, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanta al judetului Neamt a fost anuntat, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta “112”, despre un incendiu la o locomotiva unui tren ce se deplasa pe ruta Piatra Neamt – Bacau. La locul indicat s-au deplasat militarii…

- Un șmecher se gandește ca e cool sa se plimbe pe bicicleta prin Piața Centrala. Inainte sa apuce sa dea peste un om este interceptat de Poliția Locala și atenționat. Și incepe circul pentru ca bacauanului nu-i pasa de reguli și nici de cei care incearca sa le aplice. Incidentul a fost filmat și transmis…

- Polițiștii bacauani au efectuat sase descinderi domiciliare pe raza judetului, la persoane urmarite international. Trei barbati au fost retinuti, fiind cercetati pentru comiterea unor infracțiuni de furt calificat. La data de 13 iunie a.c., polițiștii de investigații criminale, ordine publica și cei…

- Lipsa dotarilor sau starea precara a acestora, personalul insuficient, numarul mic de cursuri de perfecționare sau de ore petrecute in poligon, precum și statutul incert al polițiștilor au fost tot atatea subiecte de discuție, in cadrul intalnirii pe care deputații Tudorița Lungu și Ionel Palar, președintele…