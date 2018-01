Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea durerii cumplite la o inmormantare. O fiica, rapusa de suferința, a fost forografiata in timp ce ducea sicriul celei care i-a dat viața. O femeie in varsta de 43 de ani din Irlanda de Nord a sfarșit in mod tragic in seara de Craciun. Femeia pe nume Jayne a incetat din viața in timp ce se s-a…

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a trecut în neființa. Actorul de 33 de ani a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse locale. În acest moment nu se cunoaște cu exactitate…

- Clipe de groaza s-au petrecut pe o strada din Chicago! O femeie de 27 de ani a fost impuscata in timp ce era intr-un live pe Facebook. Glontul a ranit-o intr-o mana, potrivit jurnalistilor de la fox8.com.

- Ellie Walsh era o adolescenta ca oricare alta, plina de viața, care a petrecut alaturi de familie și de prieteni de Craciun. Nimeni nu iși imagina ca acesta va fi ultima sarbatoare petrecuta alaturi de tanara de 18 ani.

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- Politistii au facut o descoperire sumbra sub podul Densusianu din Oradea, la data de 26 decembrie . Dupa ce au observat fumul care iesea dintr-o gura de canal, agentii au gasit trupul neinsufletit al unei persoane langa mai multe conducte.

- Se numește Scutaru Ștefan. Ștefanița, cum ii zic ai casei, a implinit varsta de un an. Un copil ca toți ceilalți: cel mai frumos copil din lume, cum spune mama; cel mai barbat, cum il asemuiește tata. De aceea randurile de fața se vor a fi un dialog imaginar cu Ștefan, peste ani. Un dialog cu o singura…

- Un șofer de autobuz, care și-a folosit vehiculul pentru a proteja o femeie întinsa pe drum, a murit în urma unui accident teribil în Ajunul Craciunului. Însa, vestea cumplita ca salvatorul s-a stins din viața a ajuns ieri la colegii acestuia. Barbatul a murit…

- Cele mai frecvente formulari pe care le aud politistii din partea victimelor furturilor prin imprietenire, sunt , “Au spus ca au un necaz si vor doar un pahar cu apa…”, “Pareau niste oameni de treaba…”, “S-au recomandat a fi de la o firma de instalatii…”. …iar cele mai dese urmari… “Nu am crezut niciodata…

- Durere fara margini în familia unei tinere de 28 de ani, din Craiova. Tânara a decedat în aceasta dimineața, în urma unui accident cumplit ce a avut loc în localitatea doljeana Radovan. Doua mașini s-au ciocnit, iar bilanțul tragediei este de doi morți și doi raniți. …

- Romanita Iovan a vorbit despre momentul in care a divortat de Adrian Iovan, pe care il considera cel mai dificil din viata ei. Creatoarea de moda a precizat ca decesul pilotului i-a devastat pe toti. A

- Moarte suspecta la metrou in București. Despre tanara in varsta de 25 de ani, care a murit marti seara in statia de metrou Dristor, dupa ce a ajuns in fata unei garnituri de metrou, se crede ca ar fi fost impinsa. Echipajele de poliție cauta acum o suspecta care ar fi impins-o pe tanara in fața trenului.…

- Un tanar de 16 ani este cercetat pentru tentativa la furt calificat dupa ce a fost prins de oamenii legii cand cauta bunuri de valoare intr-un autoturism, la care fortase sistemul de inchidere.

- Regele Mihai a murit la domiciliul sau din Elveția, a anuntat marți TVR citand un anunț al Casei Regale. Avea 96 de ani, impliniți la 25 octombrie, și de mai bine de un an și jumatate era grav bolnav. Odata cu moartea Regelui Mihai dispare ultimul șef de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial…

- REGELE MIHAI A MURIT. Regele Mihai a încetat din viata, decesul fiind pronuntat, informeaza Casa Regala, la ora 13, ora României, în Elvetia. Regele era într-o stare grava de mai mult timp.

- Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viața azi, la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut dupa ce Casa Regala a Romaniei anunțase in 6 noiembrie ca starea de sanatate a Majestații Sale s-a agravat.

- Sinucidere la un spital din Ramnicu Valcea. Un barbat de 68 de ani a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul patru, dupa ce și-a anunțat apropiații ca va face acest gest șocant. Barbatul de 68 de ani a inceput sa ii ameninte pe cei din jurul sau ca se va arunca. Pana sa apeleze cineva la 112, barbatul…

- O tanara in varsta de 17 ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de un autobuz, in orasul Sannicolau Mare din judetul Timis. Soferul masinii facea manevre de parcare, cand a acrosat-o pe fata. Potrivit politistilor, tanara de 17 ani era eleva a liceului din localitate si facea practica la o…

- O mireasa a avut parte de un moment deosebit de emoționant la propria ei nunta. Cu toate ca și-a pierdut tatal, tânara i-a putut asculta sfaturile în continuare, caci acesta i-a lasat o scrisoare înainte sa moara și a rugat-o sa o deschida în ziua nunții. "Tu…

- Accidentul a avut loc seara trecuta pe D.N. 6, in apropiere de Domașnea, judetul Caras-Severin. O soferita a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un tir. In urma impactului violent femeia si-a pierdut viata. Polițiștii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba despre o femeie in varsta…

- Accident cumplit de circulație, aseara, pe un drum național din județul Caraș-Severin: o femeie a murit pe loc, iar o alta a ajuns la spital in stare grava, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un tir.

- Potrivit superstitiilor din batrani, sufletul persoanele care mor in tipul posturilor mari din decursul unui an calendaristic, ajung direct in Rai. De asemenea, se spune ca ca cine moare intre Pasti si Rusalii ajunge in Rai, caci atunci cerul e deschis.

- Aurica Rauța, cadru didactic la Gradinița cu Program Prelungit nr. 4, structura a Școlii Gimnaziale Mareșal Averescu Adjud, a incetat din viața sambata. Conform apropiaților, aceasta suferea de ceva timp de o boala necruțatoare, era in concediu medical și era internata intr-un spital din București.…

- Vesti extrem de proaste despre deputatul PSD care a fost implicat sambata intr-un accident de masina. Acesta se zbate intre viata si moarte, iar medicii sunt in alerta. Deputatul PSD-Argeș Radu Vasilica a fost ranit grav intr-un accident rutier produs la intrarea in Pitești, pe DN 73, in localitatea…

- Trei persoane au murit si alte 10 au fost ranite intr-un accident rutier petrecut sambata dimineața in localitatea Szolnok, la aproximativ 150 de km de granița cu Romania. In accident au fost implicate un microbuz romanesc și un autobuz. Potrivit bihon.ro , pentru scoaterea victimelor dintre fiarele…

- Incidentul a avut loc in plina strada, langa sediul Tribunalului. Cu ultimele puteri, barbatul de 71 de ani a cerut ajutorul unui trecator, care intamplator era un instructor de fitness. "Eu am trecut tarziu, dar mi-a povestit baiatul acela ca ei stateau de vorba si a venit omul asta si a…

- Alex de la Caracal si-a anuntat prietenii virtuali ca in noaptea trecuta a incetat din viata Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards, scrie cancan.ro. Cantaretul avea numai 28 de ani. Citeste si Gigi Becali, noi contre cu Anamaria Prodan. "Confunda persoanele!"…

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Frumoasa Anna Zaychkovskaya, fosta Miss Ucraina, a fost declarata moarta în urma cu trei ani. Tânara a anunțat ca se duce sa fumeze o țigara și nu s-a mai întors. Polițiștii au susținut ca femeia a fost omorâta dupa ce au gasit un cadavru care avea caracteristicile ei fizice.…

- O tanara a fost la un pas de moarte, dupa ce s-a supus mai multor operatii estetice pentru a semana leit cu papusa Barbie. Amanda Ahola, in varsta de 21 de ani, este un model din Finlanda care a facut mai multe operatii estetice, dorindu-si sa atinga „perectiunea de plastic”, scrie Mirror.

- Un accident grav a avut loc în urma cu puțin timp, la intrare în localitatea constanțeana Valu lui Traian. Din primele informații, se pare ca un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat sub un TIR. Impactul a fost atât de puternic încât barbatul a ramas încarcerat…

- Natalie Seymour luase legatura cu mama ei cu putin timp inainte de a muri. Femeia a facut publice mesajele dintre ea si fiica ei, iar acest lucru i-a ajutat pe anchetatori sa contureze un verdict. Un milionar celebru a murit, dupa ce a cazut de la balconul unui hotel. Ce spun anchetatorii…

- Un barbat 70 de ani, din comuna Crasna, a murit strivit, ieri, de copacul pe care doar ce il taiase. Polițiștii susțin ca pensionarul a mers cu caruța in padurea Ocolului Silvic Targu-Jiu, din satul Timișeni, fara sa fi avut aprobare pentru operațiunea care l-a costat viața. Alexe…

- Specialiștii și-au spus cuvantul! Te-ai gandit candva de ce viața dupa moarte nu poate fi posibila? Exista un motiv explicat de specialiști. Daca vrei sa aflii, citește materialul de mai jos.

- Vestea cumplitului accident de munca mortal de la Maschio Gaspardo a zguduit comunitatea locala din Chisineu Cris si imprejurimi. Victima accidentului, Sztanovcsak Lorant, avea 25 de ani si era din Satu Nou, comuna Misca. Facea naveta in fiecare zi la locul de munca. Era angajat de doi ani la fabrica…

- O jurnalista care a mers la locul carnagiului de la intrarea in Ilisesti dinspre Suceava a rupt tacerea. Ea a asternut pe internet tot ce a vazut si a simtit din momentul in care a ajuns la cativa metri de masina in care au ars cinci tineri si pana in prezent. Marturiile sale din iadul trait acolo sunt…

- S-a intamplat sa pice copilul in cap. Accidente… se intampla. Ni se intampla, ca nu a fost ceva la individual. Treaba asta s-a trait in echipa, ca așa traiesc mamele cu copiii lor. Facea scheme pe bara, Nadia Comaneci style, și i-a scapat mana.

- Alerta de securitate in New York, Manhattan. Opt persoane au murit si alte 11 au fost ranite dupa ce un individ a intrat pe contrasens cu o camioneta inchiriata intr-o pista de biciclisti, lovind si trecatori. Dupa ce a lovit un autobuz de scoala, soferul camionetei a coborat si a deschis focul la intamplare. Politistii…

- Polițiștii au terminat ancheta în cazul accidentului ce a avut loc aseara, la ieșire din localitatea Culmea, în urma caruia un barbat și-a pierdut viața. Potrivit oamenilor legii, barbatul s-a urcat la volan deși nu avea permis de conducere. "La data de 29.10.2017, ora 20.14, un…

- Accidentul s-a petrecut pe unul dintre marile bulevarde ale orasului, iar vinovat de tragedie este soferul masinii in care se afla tanarul care a decedat. Emilian Cotoi avea 28 de ani iar inainte sa moara si-a apostrofat prietenul sa reduca viteza.

- Trei persoane au murit intr-un grav accident, care a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 12.00. Potrivit primelor informații doua automobile s-au lovit frontal la ieșirea din Ceadar-Lunga, pe direcția Valea Perjei. In cele doua automobile se aflau 6 persoane.

- Drama de nedescris in familia politistului Catalin Motoasca! Familia abia isi mai gaseste cuvinte pentru a povesti ce s-a intamplat in ultimele lui zile de viata. Nimeni nu vrea sa creada ca tanarul s-a stins din viata intr-un mod atat de crunt.

- Un adolescent de 15 ani a murit, iar alți trei au ajuns la spital, in urma unui accident produs in Vanatori, județul Galați. Incidentul șocant a avut loc pe DN26, dupa ce autoturismul, in care se aflau, a lovit o buturuga de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica,…

- Danielle Darrieux, actrița franceza care a jucat in peste 100 de filme in decursul a opt decenii, a incetat din viața. Partenerul ei de viața, Jacques Jenvrin a declarat pentru AFP ca actrița care a implinit 100 de ani in luna mai, a murit in locuința sa din Bois-le-Roi, Franța.

- Cei doi moldoveni care au ramas in viața in urma accidentului aviatic din Coasta de Fildeș sunt in afara oricarui pericol. In același timp, au fost facute publice numele celor patru persoane care și-au pierdut viața in catastrofa produsa ieri pe continentul african.

- O romanca de 29 de ani si-a pierdut viata intr-un accident violent, produs pe o sosea din Italia. Cristina Boroiban era in masina cu fetita ei de doar cinci anisori, iar, la un moment dat, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit puternic de un camion, potrivit areacentese.com.…

- Accidentul s-a petrecut in localitatea Stolnici. Mecanicul trenului a povestit anchetatorilor ca batranul statea așezat pe linia de cale ferata. Cand a auzit semnalele s-a ridicat, insa nu a reusit sa plece. Medicii ajunsi la fata locului l-au transportat pe barbat la spitalul din Pitesti,…

- Accidentul a avut loc la granița județului Suceava cu Bistrița Nasaud. Autoturismul a rulat in rapa și s-a oprit dupa ce s-a lovit de copaci, intr-o padure. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD și de descarcerare. Soferul autoturismului…