- Andreea Mitu (28 de ani impliniți azi, 22 septembrie) și-a facut un cadou minunat la aniversare. Finalista și anul trecut pe zgura de la Arad, Mitu a invins-o greu, in trei seturi, 6-7 (5), 6-4, 6-4 pe Irene Burillo Escorihuela (Spania), dupa 2 ore și 40 de minute, dupa ce a condus cu 5-0 in chiar primul…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Arad, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, si a cucerit titlul la dublu. Mitu a dispus in semifinale de Nicoleta-Catalina Dascalu cu 6-1, 7-5, iar in finala o va infrunta pe…

- La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a ajunge pâna în marea finala. Jucatoarea canadiana de origine româna a vorbit la conferința de presa despre victoria din semifinale contra Belindei Bencic, precizând…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig a castigat turneul de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Alison van Uytvanck cu 3-6, 6-1, 6-2. Tig (25 ani, 223 WTA), care continua ascensiunea…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 mondial si principala favorita, s-a calificat lejer marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de chinezoaica Saisai Zheng (43 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-2, informeaza AGERPRES.Barty…