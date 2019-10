Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenţiu Streza, încurajează ajutorarea copiilor abandonaţi: Trăim într-o societate tulbure din punct de vedere spiritual 'Ne bucuram sa reinnoim protocolul de colaborare intre Arhiepiscopia noastra si DGASPC Sibiu, in vederea initierii si derularii de noi programe si proiecte sociale care sa vina in sprijinul familiei, a copiilor orfani, a tinerilor sau a altor persoane aflate in nevoi. Lucrarea social-filantropica constituie o parte esentiala in viata si misiunea Bisericii. Ea este raspunsul nostru la iubirea mantuitoare nemarginita a lui Dumnezeu, precum si la toate darurile revarsate asupra noastra. Traim intr-o societate tulbure din punct de vedere spiritual, care-si pierde reperele si valorile morale autentice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

