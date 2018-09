Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber Technologies Inc este in negocieri pentru preluarea companiei Deliveroo din Marea Britanie, a anuntat, joi, Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Deliveroo, cu sediul in Londra, este evaluata la peste doua miliarde…

- Vocea Romaniei revine pe micile ecrane din toamna. Cu doi antrenori noi, un decor high-tech și o schimbare de regulament majora, cel de-al 8-lea sezon al emisiunii va debuta in forța la inceputul lunii septembrie. Mai mult, anul acesta va fi introdus butonul de block. Pastrand tradiția, Vocea Romaniei…

- Cosari din 17 tari europene si din Statele Unite ale Americii participa, incepand de joi pana duminica, la Congresul Federatiei Europene a Maestrilor Cosari ESCHFOE, la Targu Mures, pentru a dezbate pe marginea normelor privind siguranta la incendii. "Avem in Europa foarte multe activitati si discutii…

- Potrivit DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piața locala, romanii au trimis cu peste 48% mai multe colete in strainatate in primele 7 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cele mai multe colete expediate din Romania in strainatate…

- Compania germana Allgeier a semnat astazi un acord pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni la producatorul de software iQuest Group, cu sediul central in Germania si centre de dezvoltare in Cluj, Bucuresti, Sibiu, Brasov si Craiova. iQuest a fost infiintat in 1998 si are in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a contrazis, vineri, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa se gandeasca la cel mai sumbru scenariu in relația cu Statele Unite ale Americii. Iohannis a spus ca nu a fost singurul care s-a exprimat pentru intarirea…