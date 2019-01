Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de la ANAF a fost schimbat. Premierul Viorica Dancila a semnat decizia de numire in aceasta functie a doamnei Mihaela Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat, astazi, ca vrea o reforma in institutie si i-a…

- Șoc in guvern, chiar la inceput de an. In pofida declarațiilor triumfaliste ale guvernanților privind gradul de colectatre a banilor la buget, Eugen Teodorovici a soilicitat oficial plecarea lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Cererea a fost deja aprobata. Ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici,…

- Schimbare la varful ANAF, la inceput de an. Predecesorul lui Eugen Teodorovici la sefia Ministerului Finantelor este, de joi incepand, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. De altfel, chiar ministrul Finantelor i-a propus premierului schimbarea lui Ionut Misa din fruntea Fiscului,…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat joi ca a inaintat premierului propunerea de inlocuire a sefului ANAF, in acord cu strategia sa cu privire la functionarea institutiei. “Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea din functia de sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF)…

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- SAMANTA DE SCANDAL… Se sparge buba in Finante, dupa ce angajatii au constatat ca toate solicitarile lor se lovesc ca de un zid la conducerea ANAF. Nemultumirea lor este legata de faptul ca sefii Fiscului ar dori sa elimine posturile vacante, sustinand ca o astfel de masura ar fi extrem de nociva pentru…

- Tensiunile dintre ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si seful ANAF, Ionut Misa, continua. Recent, ministrul a dat un ordin prin care ii interzice sefului Fiscului sa comunice despre activitatea institutiei fara acordul ministerului.

- Ministrul de Finante reactioneaza dur la propunerea ANAF legata de impozitarea prestatorilor de servicii de la nunti, pe baza unor declaratii ale mirilor. Eugen Teodorovici ii critica pe sefii Fiscului, despre care spune ca trebuie sa aiba alte prioritati, nu sa vina cu astfel de propuneri.