- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…

- Confederatiile sindicale au transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care cer prelungirea termenului de incadrare in conditii deosebite de munca, pana la finalul anului 2021, motivand ca sunt necesare investitii majore pe care multe firme nu le-au putut realiza. Fara incadrarea…

- Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale COTELOR DE ATENTIE pe raurile…

- Mai sunt doar zece zile lucratoare pana cand se inchide cea de-a doua emisiune de titluri de stat din cadrul Programului Tezaur, editia Centenar, destinata exclusiv populatiei. Aceasta a fost lansata pe 1 august si se incheie pe 24 august, atenționeaza Ministerul Finanțelor Publice - MFP, scrie Mediafax.Titlurile…

- In perioada 30 iulie 6 august, in comuna Cumpana are loc a treia etapa din cadrul programului intitulat "Tabere de vara pentru elevii cu rezultate deosebite in anul scolar 2017 2018ldquo;. Programul a debutat pe data de 16 iulie 2018 si se desfasoara in cinci etape, pe toata perioada vacantei de vara.…