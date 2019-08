Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu ar urma sa-si anunte, astazi, la ora 16.00, pe treptele Ateneului Roman, intentia de a candida ca independent la Presedintia Romaniei, insa surse politice au declarat pentru G4Media ca ar urma sa fie sustinut de viitoarea Alianta politica formata dintre Pro Romania…

- "Este ceva ce ma supara rau de tot. Fiecare institutie sau persoana, in Romania, se baga in treaba celuilalt. Adica, pana la urma, un guvern administreaza, guverneaza si nu face legislatie, decat in situatii speciale, de urgenta, de calamitati. Legislatia o face Parlamentul, nu Guvernul. In schimb,…

- Președintele USR, Dan Barna, a precizat ca Dacian Cioloș va ramane candidatul pentru funcția de premier al Alianței USR-PLUS, indiferent de rezultatul obținut de Alianța la alegerile prezidențiale din toamna. Președinții USR și PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Cioloș, au anunțat oficial ca au convenit…

- Curtea Constitutionala a stabilit clar, in unanimitate, ca intrebarile lui Iohannis de la Referendum au fost formulate tembel si pe doua teme NEconstitutionale ! Romania lucrului prost facut ! Iohannis, Premierul Viorica Dancila, USR – Barna si Ciolos, PNL – Ludovic Orban, PMP – Basescu si Tomac, Ponta,…

- "Vad ca domnul Oprisan nu doreste ca presedintele executiv si secretarul general sa fie alesi de Congres, ceea ce limiteaza mult democratia in PSD. Cu toate astea, intreb, partidele aflate in dificultate sunt conduse cu autoritate sau democratic? Pentru ca partidul este esential pentru democratia…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri ca formatiunea sa sustine transpunerea cat mai rapida in lege a rezultatului referendumului din 26 mai, precizand ca, la modificarea Constitutiei, trebuie sa se tina cont si de consultarea nationala din 2009, conform Agerpres.Citește și: Victor…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, dezlanțuit dupa scorul mic obținut de PSD la alegerile europarlamentare."Am trecut prin momente grele. Au fost și momente cand romanii au votat Basescu. Nu e primul hop pentru PSD. Analiza trebuie facuta cat mai rapid și cat mai chirurgical, de multe ori…