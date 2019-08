Mircea Diaconu candidează la alegerile prezidențiale? "Simt nevoia să vă mărturisesc" "Buna ziua, E sfarsit de saptamana și simt nevoia sa va marturisesc ceva. Tot ce am facut pana acum in viața mea civico-politica, de la Revoluția din Decembrie 1989, de la constituirea Alianței Civice in ’90 și pana la candidatura, ca independent, la Parlamentul European, a pornit din convingerea ca am datoria, ca orice alt cetațean, de a lua atitudine fața de ceea ce se intampla. Suntem, cu precadere in ultima vreme, martori ai unui lung șir de nedreptați care au loc in Romania. Așa ca aleg, inca o data, sa ma implic. Cum? Va povestesc duminica, 25 august, ora… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

