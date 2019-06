Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a postat un nou mesaj pe contul de socializare, la cateva ore dupa ce mama ei a fost internata de urgența in spital. Mioara Roman s-a simțit rau, așa ca fiica ei a chemat salvarea, iar medicii au decis transportarea ei la spital. Oana Roman a anunțat, prin intermediul unei postari pe Instagram,…

- Mioara Roman a ajuns de urgența la spital! Fiica sa, Oana Roman, a oferit detalii despre starea de sanatate și despre motivul care a adus-o de urgența la medic. Ce probleme are fosta soție a lui Petre Roman?

- Informatia momentului! Mioara Roman, fosta sotie a premierului Petre Roman, a ajuns luni seara de urgenta la spital dupa ce s-a simtit rau. Potrivit Romania TV, aceasta va ramane internata pentru investigatii.

- Un barbat in varsta de 71 de ani s-a aruncat in gol dintr-un spital din Capitala. Incidentul s-a petrecut in jurul ore 14:10 pe strada Strada Nicolae Testemitanu.Potrivit poliției, barbatul ar fi venit la spital pentru o consultație la oftalmolog, insoțit de o ruda.

- Mioara Roman implinește astazi 79 de ani, iar cu aceasta ocazie, Oana i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, acolo unde a primit zeci de urari din partea prietenilor virtuali. Oana Roman ii datoreaza totul mamei sale, care a invatat-o cum sa fie om, inainte de toate, dupa cum spune…

- Primarul general al Capitalei anunța pe Facebook ca a fost externata din spital, dupa intervenția chirurgicala. Gabriela Firea le-a mulțumit medicilor și a explicat ce s-a intamplat. ”A sosit si ziua...

- Mioara Roman a ajuns la spital. Aceasta a fost internata o zi pentru a face investigații. Mioara Roman, fosta soție a ex-premierului Romaniei, Petre Roman, nu s-a simțit foarte bine. Fiica sa, Oana Roman, a anunțat, pe contul sau de Instagram, ca a mers cu aceasta la spital. "O sa ii faca o internare…

- sIncident șocant in Capitala! O ambulanta SMURD care preluase un pacient s-a rasturnat, duminica dimineata, in urma unei coliziuni cu un autoturism care nu i-a acordat prioritate la intersectia bd. Eroilor cu Splaiul Independentei, a informat Brigada Rutiera.