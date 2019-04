Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții care iși expun marfa la vanzare pe domeniul public au fost amendați de polițiștii locali din Timișoara. Nu doar cei care incearca sa vanda legume și fructe, dar și cei care pun in vanzare flori, bauturi racoritoare, chiar și cauciucuri și mobilier. Astfel de activitați se desfașoara in…

- In timpul activitatilor de patrulare pe zona de responsabilitate, politistii locali au depistat un barbat, in varsta de 38 ani, cu domiciliul in Drobeta-Turnu Severin, care arunca pamant si resturi menajere pe str. Walter Maracineanu, in apropierea intersectiei cu centura ocolitoare a orasului, anunta…

- Miercuri, 27 februarie, incepand cu ora 12.00, consilierii judeteni se intalnesc intr-o noua sedinta ordinara. Aceasta va avea pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarare, iar doua dintre ele prevad acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului…

- Sebeșenii care decid sa isi arunce resturile menajere pe domeniul public trebuie sa fie atenti la camerele de supraveghere. Daca vor fi surprinși, risca sanctiuni usturatoare. Au patit-o, zilele acestea, doi cetateni din Sebeș care au fost amendati de catre politistii locali. Polițiștii locali din cadrul…

- Polițiștii locali din Timișoara sunt cu ochii pe cetațenii care arunca gunoi pe domeniul public sau depoziteaza deșeuri la colț de strada, formand rampe clandestine. Astfel, in ultimele zile au fost aplicate 12 amenzi unor persoane fizice care au abandonat deșeuri pe domeniul public, unii dintre aceștia…

- „Dupa 30 de ani de eforturi private sustinute, atat ale medicilor, cat si ale pacientilor, stomatologia da semne bune, dar inca mai avem mult de construit. Conform studiului, in 2018, aproximativ 40% dintre romani nu au ajuns la un medic dentist, peste 30% dintre familiile care au copii nu…

- Senatul a adoptat, luni un proiect care modifica Legea 192/2010 in sensul trecerii drumurilor și cailor ferate forestiere care deservesc fondul forestier naționale din administrarea Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva in cea a unitati administrativ teritoriale și a consiliilor locale.„Drumurile…

- Un timișorean ne-a scris ca hoții de cetina au dat atacul in cursul nopții de sambata spre duminica, in zona centrala a orașului, mai exact pe Intrarea Doinei, foarte aproape de intersecția Maraști. Au scos dintr-o dubița o scara și fierastraie și s-au pus pe treaba. Au fost vazuți insa de…