MINIVACANȚĂ CRĂCIUN-REVELION. Guvern, decizie zile libere MINIVACANȚA CRACIUN-REVELION. Guvern, decizie zile libere Decizia nu e chiar pe placul bugetarilor, care se bucura anual de foarte multe beneficii, incepand cu zilele libere și punțile date legal. Cu toate acestea, decizia e pe placul marilor companii, sa spunem, al mediului de afaceri, care se bucura ca Guvernul nu a cedat și nu inchide țara de sarbatori. 27 - 28 decembrie, zile LUCRATOARE 27 - 28 decembrie, zile MINIVACANȚA CRACIUN-REVELION. Guvern, decizie zile libere Zilele de 24 decembrie și de 31 decembrie vor fi libere. Cu toate acestea, zilele de 27 și 28 decembrie vor fi zile lucratoare.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

