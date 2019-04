Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cuc a declarat, marti, dupa ce a coborat din tren in Gara Constanta, ca a dorit sa faca aceasta calatorie pentru a avea exact care sunt conditiile de circulatie pentru turistii care vin la mare. "Am decis sa fac aceasta calatorie astazi cu operatorul national de transport feroviar,…

- Peste 300 de vagoane ale CFR Calatori vor fi modernizate in acest an, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, la sfarsitul unei calatorii cu trenul de la Bucuresti la Constanta. Trenul cu care a circulat ministrul a ajuns in Gara din Constanta cu 5 minute inainte de termenul prevazut.

- ​Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a acuzat compania privata Regio Calatori ca a anunțat cu prea puțin timp înainte retragerea de pe linia Oravița - Berzovia și spune ca va lua masuri, relateaza Radio România. Regio Calatori a anunțat ca de la 1 aprilie nu va mai opera pe linia de 59…

- ANAF pregateste "controale antifrauda" la colaboratorii Uber si Taxify. Un document oficial al Ministerului Finantelor redactat la inceputul lunii si obtinut de Profit.ro dezvaluie planul pus la cale de Fisc in privinta soferilor care fac curse prin intermediul Uber si Taxify. Documentul…

- Un document oficial al Ministerului Finantelor redactat la inceputul lunii si obtinut de Profit.ro dezvaluie planul pus la cale de Fisc in privinta soferilor care fac curse prin intermediul Uber si Taxify. Documentul releva ca "la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au fost…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca nu va mai anunta dinainte cand va merge pe santiere, pentru a vedea constructorii cum lucreaza cu adevarat, precizand ca a inteles foarte clar mesajul romanilor si ca rabdarea tuturor a ajuns la o limita. "Inca din prima saptamana de mandat,…

