- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…

- O cantitate de 137.000 de tone de miere a fost tranzactionata intre statele membre UE in anul 2018, Ungaria fiind cel mai mare exportator de miere spre celelalte state membre, cu o cantitate de 20.000 de tone (14% din totalul exporturilor intracomunitare de miere), arata datele publicate luni de…

- Copii din patru țari au ecologizat dealurile din vecinatatea Sanctuarului «Libearty» Zarnești. Alaturi le-au fost și profesorii implicați in proiect, dar și reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni care le-au pregatit un tur special in sanctuarul de urși, dar și o prezentare surpriza. La proiect…

- Romania, care deține o treime din numarul total de exploatații din Uniunea Europeana, are o agricultura extrem de polarizata, din punctul de vedere al dimensiunii fermelor. Exploatațiile mici și foarte mici au o dimensiune medie de 1,6 hectare, fața de 3,5hectare media europeana potrivit capital.ro.In…

- Cateva mii de angajati care lucreaza in Uniunea Europeana (UE) in domeniul transporturilor - aerian, maritim, feroviar, rutier - au demonstrat miercuri la Bruxelles impotriva dumpingului social din sectorul lor, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Fluturand bannere ale sindicatelor lor - CGT…